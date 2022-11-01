https://news.day.az/officialchronicle/1508148.html Президент Ильхам Алиев: Национальный музей борцов за независимость - важный комплекс, отражающий самые трагические и в то же время вызывающие чувство гордости страницы славной истории алжирского народа
Президент Ильхам Алиев: Национальный музей борцов за независимость - важный комплекс, отражающий самые трагические и в то же время вызывающие чувство гордости страницы славной истории алжирского народа
Национальный музей борцов за независимость - важный комплекс, отражающий самые трагические и в то же время вызывающие чувство гордости страницы славной истории алжирского народа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения 1 ноября Памятника славы и мученичества и Национального музея борцов за независимость в столице Алжира - городе Алжир в Книге памяти Музея.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре