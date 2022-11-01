Президент Ильхам Алиев: Национальный музей борцов за независимость - важный комплекс, отражающий самые трагические и в то же время вызывающие чувство гордости страницы славной истории алжирского народа

Национальный музей борцов за независимость - важный комплекс, отражающий самые трагические и в то же время вызывающие чувство гордости страницы славной истории алжирского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения 1 ноября Памятника славы и мученичества и Национального музея борцов за независимость в столице Алжира - городе Алжир в Книге памяти Музея.

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