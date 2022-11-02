Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Алжир

1 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Алжирскую Народную Демократическую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Хуари Бумедьен города Алжир в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана проводили официальные лица.