https://news.day.az/officialchronicle/1508182.html Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Алжир - ФОТО
Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Алжир - ФОТО
1 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Алжирскую Народную Демократическую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Хуари Бумедьен города Алжир в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана проводили официальные лица.
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