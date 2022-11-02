Утверждено Cоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно Указу, утверждено "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан", подписанное 24 августа 2022 года в городе Баку.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего Указа, министерство экономики Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Казахстана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.