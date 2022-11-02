Утверждено прямое соглашение по инвестиционному договору между правительством Азербайджана, ООО "Masdar Azərbaycan Enerji" и ЗАО "AccessBank"

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении "Прямого соглашения по инвестиционному договору между Правительством Азербайджанской Республики, обществом с ограниченной ответственностью "Masdar Azərbaycan Enerji" и закрытым акционерным обществом "AccessBank".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно Распоряжению, в целях обеспечения исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 2 апреля 2021 года №2561 "О мерах по реализации пилотного проекта, связанного со строительством солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт" постановляется:

- Утвердить "Прямое соглашение по инвестиционному договору между Правительством Азербайджанской Республики, обществом с ограниченной ответственностью "Masdar Azərbaycan Enerji" и закрытым акционерным обществом "AccessBank", подписанное министром энергетики Азербайджана 30 июля 2022 года от имени правительства Азербайджана.

- Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.