Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора была обсуждена сочинская встреча лидеров Азербайджана, России и Армении и подписанное совместное заявление.
Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю запуска серийного производства глобального технологического бренда Togg, предоставляющего услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о различных аспектах азербайджано-турецких дружеских и братских отношений.
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