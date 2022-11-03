https://news.day.az/officialchronicle/1508559.html Будет отмечен 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Будет отмечен 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея академика Зарифы Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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