Будет отмечен 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея академика Зарифы Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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