В Азербайджане утверждены Положения об органах, создаваемых на территориях, где действует чрезвычайное положение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Положения о временном специальном органе управления, создаваемом на территории, где введено чрезвычайное положение" и "Положения о центральном органе управления, создаваемом на территории, где введено чрезвычайное положение".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.