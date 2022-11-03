https://news.day.az/officialchronicle/1508566.html В Азербайджане утверждены Положения об органах, создаваемых на территориях, где действует чрезвычайное положение
В Азербайджане утверждены Положения об органах, создаваемых на территориях, где действует чрезвычайное положение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Положения о временном специальном органе управления, создаваемом на территории, где введено чрезвычайное положение" и "Положения о центральном органе управления, создаваемом на территории, где введено чрезвычайное положение".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.
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