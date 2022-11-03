В Азербайджане утвержден «Порядок деятельности комендатуры территории, где введено чрезвычайное положение»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Порядка деятельности комендатуры территории, где введено чрезвычайное положение".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного Указа.