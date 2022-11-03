В Азербайджане группа лиц награждена за заслуги в развитии сельского хозяйства

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.