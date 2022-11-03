Эльнур Алиев освобожден от должности первого замминистра культуры Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльнура Али оглу Алиева от должности первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.