https://news.day.az/officialchronicle/1508609.html Эльнур Алиев освобожден от должности первого замминистра культуры Азербайджана
Эльнур Алиев освобожден от должности первого замминистра культуры Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльнура Али оглу Алиева от должности первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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