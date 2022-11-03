https://news.day.az/officialchronicle/1508615.html Освобожден от должности заместитель начальника Службы протокола Президента Азербайджана
Освобожден от должности заместитель начальника Службы протокола Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об освобождении Арифа Васиф оглу Самедова от должности заместителя начальника Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжением Ариф Васиф оглу Самедов освобожден от должности заместителя начальника Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.
Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Другим распоряжением главы государства Ариф Васиф оглу Самедов назначен начальником Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.
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