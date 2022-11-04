https://news.day.az/officialchronicle/1508892.html В Азербайджане утверждено соглашение с Алжиром об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта
В Азербайджане утверждено соглашение с Алжиром об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики "Об освобождении лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта, от взаимных визовых требований".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Соглашение было подписано 10 августа 2022 года в городе Баку.
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