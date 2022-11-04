В Азербайджане утверждено соглашение с Алжиром об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики "Об освобождении лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта, от взаимных визовых требований".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Соглашение было подписано 10 августа 2022 года в городе Баку.