https://news.day.az/officialchronicle/1508898.html Утверждено Соглашение о социальном обеспечении между Азербайджаном и Сербией
Утверждено Соглашение о социальном обеспечении между Азербайджаном и Сербией
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о социальном обеспечении".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о социальном обеспечении", подписанное 7 апреля 2022 года в городах Баку и Белград.
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