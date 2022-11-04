Утверждено Соглашение о социальном обеспечении между Азербайджаном и Сербией

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о социальном обеспечении".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о социальном обеспечении", подписанное 7 апреля 2022 года в городах Баку и Белград.