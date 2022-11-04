https://news.day.az/officialchronicle/1508902.html Азербайджан присоединился к еще одному международному документу
Азербайджан присоединился к еще одному международному документу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к Дополнительному протоколу "Об электронной товарно-транспортной накладной" Конвенции "О договоре о международных грузоперевозках".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Азербайджанская Республика с оговоркой присоединяется к Дополнительному протоколу "Об электронной товарно-транспортной накладной" Конвенции "О договоре о международных грузоперевозках", подписанному 20 февраля 2008 года в Женеве.
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