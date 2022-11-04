Азербайджан присоединился к еще одному международному документу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к Дополнительному протоколу "Об электронной товарно-транспортной накладной" Конвенции "О договоре о международных грузоперевозках".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Азербайджанская Республика с оговоркой присоединяется к Дополнительному протоколу "Об электронной товарно-транспортной накладной" Конвенции "О договоре о международных грузоперевозках", подписанному 20 февраля 2008 года в Женеве.