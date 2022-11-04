Президент Ильхам Алиев: Мы планируем создать тысячи рабочих мест и местных производств внутри страны

Мы планируем создать тысячи рабочих мест и местных производств внутри страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 4 ноября Президент Ильхам Алиев на открытии крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовой оливковой продукции ООО "Абшеронские оливковые рощи" в поселке Зиря Хазарского района Баку.

"Возможно, в ближайшем будущем нам потребуется расширить производство. Думаю, именно поэтому наше сотрудничество с вашей компанией будет иметь стратегическое значение. Потому что здесь есть потенциал - и на Абшероне, и на освобожденных территориях. Конечно, все это будет оцениваться с точки зрения почвы, климата, урожайности. Но у нас серьезные планы стать важным участником. Мы также планируем создать тысячи рабочих мест и местных производств внутри страны", - сказал глава государства.