https://news.day.az/officialchronicle/1509264.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами в ходе боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Данным Распоряжением посмертно награждаются военнослужащие ВС Азербайджанской Республики, проявившие мужество и отвагу в ходе боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, с честью выполнив свой долг, и ставшие шехидами при выполнении поставленных перед воинской частью задач.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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