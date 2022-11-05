Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами в ходе боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Данным Распоряжением посмертно награждаются военнослужащие ВС Азербайджанской Республики, проявившие мужество и отвагу в ходе боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, с честью выполнив свой долг, и ставшие шехидами при выполнении поставленных перед воинской частью задач.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.