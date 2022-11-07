Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию Н-ской воинской части Министерства обороны в Физулинском районе

7 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию Н-ской воинской части Министерства обороны на территории Физулинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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