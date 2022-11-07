https://news.day.az/officialchronicle/1509622.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию Н-ской воинской части Министерства обороны в Физулинском районе
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию Н-ской воинской части Министерства обороны в Физулинском районе
7 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию Н-ской воинской части Министерства обороны на территории Физулинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре