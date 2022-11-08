Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"08.11.2022. С Днем Победы! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш родной Азербайджан!"