https://news.day.az/officialchronicle/1509722.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"08.11.2022. С Днем Победы! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш родной Азербайджан!"
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