Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ, объединившись в кулак, выполнил свою историческую миссию

Азербайджанский народ, объединившись в кулак, выполнил свою историческую миссию.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 8 ноября перед военнослужащими в городе Шуша на мероприятии по случаю Дня Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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