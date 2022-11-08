Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

Как сообщает Day.Az, публикация размещена на официальных страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях.