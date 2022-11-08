https://news.day.az/officialchronicle/1509960.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.
Как сообщает Day.Az, публикация размещена на официальных страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях.
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