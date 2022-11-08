https://news.day.az/officialchronicle/1509963.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Дорогие соотечественники, еще раз от души поздравляю каждого из вас! - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Дорогие соотечественники, еще раз от души поздравляю каждого из вас! - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Грандиозно! Дорогие соотечественники, еще раз от души поздравляю каждого из вас!"
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