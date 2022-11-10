Президент Ильхам Алиев: Самарканд превратился в важный международный политический центр

Самарканд превратился в важный международный политический центр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 10 ноября в Самарканде.

"Мы на самом деле за последнее время намного сблизились. Думаю, что это тоже воля наших предков, и это в русле тех исторических связей, братских связей между нашими народами. Я за семь месяцев третий раз посещаю Узбекистан, и каждый раз посещаю с большой любовью и большим уважением к Вам лично и к братскому узбекскому народу, и рассказываю после посещения о тех огромных достижениях, которых Узбекистан добился под Вашим руководством. Достаточно посетить Ташкент, Хиву, Самарканд. Я уже достаточно хорошо знаком с Узбекистаном и должен сказать, что уже однозначно можно констатировать, что Самарканд превратился в важный международный политический центр, потому что здесь проходят различные международные мероприятия мирового уровня с участием мировых лидеров. Поздравляю с этим тоже", - сказал глава государства.