Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю братскому народу Узбекистана мира и процветания!

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Самарканд.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"10.11.2022. Красивый ночной Самарканд! Древний и молодой. Желаю братскому народу Узбекистана мира и процветания!"