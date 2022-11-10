https://news.day.az/officialchronicle/1510470.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю братскому народу Узбекистана мира и процветания! - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю братскому народу Узбекистана мира и процветания! - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Самарканд.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"10.11.2022. Красивый ночной Самарканд! Древний и молодой. Желаю братскому народу Узбекистана мира и процветания!"
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