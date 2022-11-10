https://news.day.az/officialchronicle/1510473.html Состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой - ФОТО
Состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой - ФОТО
10 ноября в Самарканде состоялась встреча первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой.
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