Состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой

10 ноября в Самарканде состоялась встреча первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.