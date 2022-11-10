Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в комплексе "Вечный город" в Самарканде, где были представлены фольклорные выступления стран-членов Организации тюркских государств

10 ноября в комплексе "Вечный город" в Самарканде состоялось представление фольклорных выступлений стран-членов Организации тюркских государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.