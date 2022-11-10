https://news.day.az/officialchronicle/1510476.html Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в комплексе "Вечный город" в Самарканде, где были представлены фольклорные выступления стран-членов Организации тюркских государств - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в комплексе "Вечный город" в Самарканде, где были представлены фольклорные выступления стран-членов Организации тюркских государств - ФОТО
10 ноября в комплексе "Вечный город" в Самарканде состоялось представление фольклорных выступлений стран-членов Организации тюркских государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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