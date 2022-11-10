Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине в честь глав государств-участников IX Саммита Организации тюркских государств в Самарканде

10 ноября в Самарканде состоялся неформальный ужин в честь глав государств-участников IX Саммита Организации тюркских государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.