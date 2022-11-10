https://news.day.az/officialchronicle/1510479.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине в честь глав государств-участников IX Саммита Организации тюркских государств в Самарканде
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине в честь глав государств-участников IX Саммита Организации тюркских государств в Самарканде
10 ноября в Самарканде состоялся неформальный ужин в честь глав государств-участников IX Саммита Организации тюркских государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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