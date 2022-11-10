Первая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде ужине

10 ноября в рамках IX Саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи приняли участие в ужине, организованном в Самарканде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.