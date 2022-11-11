https://news.day.az/officialchronicle/1510540.html Президент Ильхам Алиев: Все страны региона получат пользу от Зангезурского коридора
Президент Ильхам Алиев: Все страны региона получат пользу от Зангезурского коридора
Все страны региона получат пользу от Зангезурского коридора.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Ильхам Алиев в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.
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