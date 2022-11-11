Президент Ильхам Алиев: Заявления, принятые в Праге и Сочи, еще раз показывают, что карабахский конфликт - это уже история

Заявления, принятые в Праге и Сочи, еще раз показывают, что карабахский конфликт - это уже история.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Ильхам Алиев в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

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