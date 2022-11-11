https://news.day.az/officialchronicle/1510636.html В Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка с участием Лейлы Алиевой выпущены в природу первые олени - ФОТО - ВИДЕО
В Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка с участием Лейлы Алиевой выпущены в природу первые олени - ФОТО - ВИДЕО
11 ноября с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка в рамках проекта по реинтродукции благородных оленей состоялась церемония выпуска в природу первых оленей.
Как передает Day.Az, Лейла Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с этим.
Отметим, что проект предполагает подразумевает прохождение животными периода адаптации в специально отведенных местах, а затем выпуск в дикую природу в различных регионах страны, где издревле обитали олени.
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