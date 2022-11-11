Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств, принимавших участие в IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде

11 ноября Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме, организованном в честь глав государств и правительств, принимавших участие в IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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