Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с историко-этнографическим комплексом "Вечный город" в Самарканде

11 ноября в рамках IX Саммита Организации тюркских государств Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, Первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с историко-этнографическим комплексом "Вечный город" в Самарканде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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