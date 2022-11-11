https://news.day.az/officialchronicle/1510679.html Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с историко-этнографическим комплексом "Вечный город" в Самарканде - ФОТО
Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с историко-этнографическим комплексом "Вечный город" в Самарканде - ФОТО
11 ноября в рамках IX Саммита Организации тюркских государств Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, Первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с историко-этнографическим комплексом "Вечный город" в Самарканде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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