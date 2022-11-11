Первая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде обеде

Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим усилия для того, чтобы наши соотечественники, волею горькой судьбы оказавшиеся отделенными от Азербайджана, никогда не прерывали связей с исторической родиной

10:15 (UTC+04), Официальная хроника 699