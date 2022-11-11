Первая леди Мехрибан Алиева подписала в Самарканде Декларацию о глобальном стремлении к нулевым отходам

11 ноября в Самарканде была подписана "Декларация о глобальном стремлении к нулевому отходу для мира, нашего общего дома".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подготовленную ​​по инициативе Турецкой Республики Декларацию подписали Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, Первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи.

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