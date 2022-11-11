https://news.day.az/officialchronicle/1510685.html Первая леди Мехрибан Алиева подписала в Самарканде Декларацию о глобальном стремлении к нулевым отходам
Первая леди Мехрибан Алиева подписала в Самарканде Декларацию о глобальном стремлении к нулевым отходам
11 ноября в Самарканде была подписана "Декларация о глобальном стремлении к нулевому отходу для мира, нашего общего дома".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подготовленную по инициативе Турецкой Республики Декларацию подписали Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, Первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи.
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