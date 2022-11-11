Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с выставкой "Миражи времени" в Самарканде

11 ноября в рамках IX Саммита Организации тюркских государств Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, Первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с выставкой "Миражи времени", организованной в экспо-центре в Самарканде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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