Президент Ильхам Алиев в Самарканде встретился с Председателем Народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Самарканде встретился с Председателем Народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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