https://news.day.az/officialchronicle/1510715.html Президент Ильхам Алиев в Самарканде встретился с Председателем Народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО
Президент Ильхам Алиев в Самарканде встретился с Председателем Народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО
11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Самарканде встретился с Председателем Народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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