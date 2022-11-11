Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Национальному олимпийскому комитету

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Национальному олимпийскому комитету Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемые члены Национального олимпийского комитета!

Сердечно поздравляю Вас, а также всю спортивную общественность нашей страны с 30-летием создания Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас наилучшие пожелания, желаю новых успехов в дальнейших делах.

Учреждённый в 1992 году, после восстановления независимости Азербайджана, Национальный олимпийский комитет в течение минувшего периода прилагал все усилия во имя полной реализации нашей страной своего спортивного потенциала. Комитет прошел славный, богатый достижениями путь и, не ограничивая свою работу только участием в Олимпийских играх, внес заслуживающий одобрения вклад в утверждение олимпийских идеалов и динамичное развитие спорта в республике. В результате эффективной организации деятельности структуры наши спортсмены добились многочисленных успехов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира.

Внимание к спорту является одним из приоритетов государственной политики в нашей республике. Наглядным тому подтверждением является работа, направленная на укрепление материально-технической базы спорта, в том числе созданные современнейшая спортивная инфраструктура, олимпийские комплексы, специализированные спортивные школы. Особо хотел бы подчеркнуть накопленный большой опыт проведения престижных международных спортивных соревнований. Сегодня вписываются яркие страницы в историю нашего спорта, который переживает период подъема и благодаря которому наш флаг развевается повсюду в мире. Азербайджан, реализовавший грандиозные проекты в спортивной сфере, уже признан во всем мире как страна, добившаяся успехов.

В настоящее время Национальный олимпийский комитет стал одной из авторитетных организаций, вносящей ценный вклад в победы наших спортсменов на Олимпийских играх и занимающей ведущее место среди олимпийский структур континента, наладив с ними взаимное сотрудничество высокого уровня. Верю, что на основе ключевых принципов Олимпийской хартии Комитет и дальше будет использовать все свои возможности и способности для того, чтобы олимпийское движение в нашей республике в предстоящие годы приобрело еще больший размах, своими достижениями сохранит значимую позицию в нашей общественной жизни".