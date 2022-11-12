Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии спорта

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" группе лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане награждены следующие лица:

Алиев Вагиф Гусейнага оглу

Гусейнов Назим Галиб оглу.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:

Исаев Хазар Агали оглу

Мефтахетдинова Земфира Али гызы

Рагимов Назир Хазратгулу оглу

Шабанова Рафига Махмуд гызы.

Еще одним распоряжением главы государства по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие лица:

Фарзалиев Мурад Гочу оглу

Керимов Мехман Байрам оглу.