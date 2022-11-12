Награждена группа сотрудников Бакинского метрополитена

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Бакинского метрополитена за эффективную деятельность в сфере строительства и эксплуатации Бакинского метрополитена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Со списком награжденных лиц можно ознакомиться по ссылке.