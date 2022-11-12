https://news.day.az/officialchronicle/1510870.html Награждена группа сотрудников Бакинского метрополитена - Распоряжение
Награждена группа сотрудников Бакинского метрополитена - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Бакинского метрополитена за эффективную деятельность в сфере строительства и эксплуатации Бакинского метрополитена.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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Со списком награжденных лиц можно ознакомиться по ссылке.
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