Утвержден состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 17 марта 2021 года № 2535 "О назначении членов Попечительского совета Ипотечного и кредитного Гарантийного фонда Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ согласно распоряжению утверждается следующий состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики:
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики
Заведующий сектором по вопросам экономической политики отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.
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