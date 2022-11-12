Утвержден состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 17 марта 2021 года № 2535 "О назначении членов Попечительского совета Ипотечного и кредитного Гарантийного фонда Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ согласно распоряжению утверждается следующий состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики:

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

Заведующий сектором по вопросам экономической политики отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.