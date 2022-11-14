https://news.day.az/officialchronicle/1511358.html Группа сотрудников Госфонда социальной защиты Азербайджана награждена медалью “Терегги” - Распоряжение
Группа сотрудников Госфонда социальной защиты Азербайджана награждена медалью “Терегги” - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы сотрудников Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Со списком награжденных лиц можно ознакомиться по ссылке.
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