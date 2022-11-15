Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Палестины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Палестинского государства Махмуду Аббасу по случаю национального праздника Палестины.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника Государства Палестина от себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние и добрые пожелания.

Верю, что благодаря совместным усилиям отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Палестины - благополучия и процветания", - говорится в письме.