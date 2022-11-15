https://news.day.az/officialchronicle/1511549.html Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Албанию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Албанию - ФОТО
15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Албания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту города Тирана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства встречали заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Балуку и другие официальные лица.
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