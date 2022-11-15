Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Албанию

15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Албания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту города Тирана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встречали заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Балуку и другие официальные лица.