В Тиране состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева

15 ноября во Дворце Бригад в столице Албании Тиране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Республики Албания Байрам Бегай встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Албании.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Албании Байраму Бегаю, а представители государства и правительства Албании - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Главы государств сделали совместное фото.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оставил запись в книге почетных гостей.