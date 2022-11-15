В Тиране состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО
15 ноября во Дворце Бригад в столице Албании Тиране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Албания Байрам Бегай встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Албании.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Албании Байраму Бегаю, а представители государства и правительства Албании - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Главы государств сделали совместное фото.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оставил запись в книге почетных гостей.
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