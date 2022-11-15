https://news.day.az/officialchronicle/1511631.html Президент Ильхам Алиев посетил монумент «Мать Албания» в Тиране - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил монумент «Мать Албания» в Тиране - ФОТО
15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил монумент "Мать Албания" в Тиране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу.
Было сообщено, что двенадцатиметровый монумент "Мать Албания", расположенный на Национальном кладбище мучеников, воздвигнут в 1971 году. Монумент представляет страну как мать, охраняющую павших солдат, которые отдали за нее жизнь. Массивная статуя держит в руках лавровый венок и звезду. Статуя воздвигнута на трехметровом постаменте, на котором выгравирована надпись: "Вечная слава мученикам Отечества".
Затем глава государства полюбовался панорамой города
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