Президент Ильхам Алиев посетил монумент «Мать Албания» в Тиране

15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил монумент "Мать Албания" в Тиране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу.

Было сообщено, что двенадцатиметровый монумент "Мать Албания", расположенный на Национальном кладбище мучеников, воздвигнут в 1971 году. Монумент представляет страну как мать, охраняющую павших солдат, которые отдали за нее жизнь. Массивная статуя держит в руках лавровый венок и звезду. Статуя воздвигнута на трехметровом постаменте, на котором выгравирована надпись: "Вечная слава мученикам Отечества".

Затем глава государства полюбовался панорамой города