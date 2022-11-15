https://news.day.az/officialchronicle/1511653.html Президент Ильхам Алиев: Для азербайджано-албанского сотрудничества есть очень хорошие возможности и помимо энергетического сектора
Президент Ильхам Алиев: Для азербайджано-албанского сотрудничества есть очень хорошие возможности и помимо энергетического сектора
Для азербайджано-албанского сотрудничества есть очень хорошие возможности и помимо энергетического сектора.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 15 ноября Президент Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати вместе с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.
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