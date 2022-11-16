Президент Ильхам Алиев утвердил Устав Агентства кино Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Агентства кино Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, в связи с реализацией указа №1667 Президента Азербайджана "О создании юридического лица публичного права "Агентство кино Азербайджанской Республики" от 20 апреля 2022 года постановляется:
1. Утвердить "Устав Агентства кино Азербайджанской Республики".
2. Установить, что уставный фонд Агентства кино Азербайджана (далее - Агентство) составляет 100000 (сто тысяч) манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.
3. Кабинету министров Азербайджана поручается решить вопросы, вытекающие из данного указа.
4. Министерству культуры Азербайджана поручается:
4.1. После государственной регистрации Агентства в течение месяца утвердить структуру Агентства, фонд оплаты труда, предельную численность его работников и размер их заработной платы (должностного оклада, доплат к должностному окладу, премий и других выплат);
4.2. Решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.
5. Министерству финансов Азербайджана поручается обеспечить финансирование, предусмотренное частью 2 данного указа.
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