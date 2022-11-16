Ахлиман Амирасланов награжден орденом “За службу Отечеству” 1-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ахлимана Тапдыг оглу Амирасланова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.