https://news.day.az/officialchronicle/1511917.html Ахлиман Амирасланов награжден орденом “За службу Отечеству” 1-й степени
Ахлиман Амирасланов награжден орденом “За службу Отечеству” 1-й степени
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ахлимана Тапдыг оглу Амирасланова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
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