Сотрудникам Сумгайытского государственного университета присвоено почетное звание “Заслуженный учитель”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" сотрудникам Сумгайытского государственного университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, по случаю 60-летия Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим лицам:

Фейзиеву Фикрету Гюлали оглу

Зарбалиеву Мухаммедали Мазахир оглу.