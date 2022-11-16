https://news.day.az/officialchronicle/1511925.html Сотрудникам Сумгайытского государственного университета присвоено почетное звание “Заслуженный учитель”
Сотрудникам Сумгайытского государственного университета присвоено почетное звание “Заслуженный учитель”
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" сотрудникам Сумгайытского государственного университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 60-летия Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим лицам:
Фейзиеву Фикрету Гюлали оглу
Зарбалиеву Мухаммедали Мазахир оглу.
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