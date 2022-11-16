https://news.day.az/officialchronicle/1511928.html Группа сотрудников Сумгайытского государственного университета награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
Группа сотрудников Сумгайытского государственного университета награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Сумгайытского государственного университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 60-летия Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Сумгайытского государственного университета:
Халилов Эльмар Ширинбала оглу
Исаев Амирхан Исмаил оглу
Махмудова Лала Фагаил гызы
Магеррамова Сона Сабеддин гызы
Мамедов Джейхун Гасан оглу.
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